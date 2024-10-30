Причини самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть бути дуже різноманітними - багато порядних людей та хороших військових прийняли таке рішення.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України, полковник Вадим Сухаревський, в інтерв’ю ТСН.

"Хочу сказати перше, що це не вихід. Не завжди вихід. Знову ж таки, тут треба пропрацьовувати планові і методичні рекомендації командному складу, в першу чергу, тому що левова частка людей, які йдуть в СЗЧ, це саме через недопрацювання на якомусь рівні", — каже військовий.

Вадим Сухаревський зазначає, що причини самовільного залишення частини можуть бути різними: людині можуть не пояснити завдання, не забезпечити його виконання, або поставити його так, що виконати його просто неможливо. Війсськовий підкреслив, що частіше - це трапляється через низьку мотиваці мобілізованого, який постійно продовжує казати: "я не для війни".

"Такі, на жаль, моменти теж йдуть. Усі вчаться, не буває готового командира, не буває готового солдата. Всі мають пройти школу, всі мають пройти певний шлях і притертися. Тема потребує в першу чергу врегулювання в сторону жорсткості. Зі сторони саме юридичного елемента. Тому що якраз категорія “я створений не для війни”, прийдучи в армію, і якщо елементи самовільного залишення частини будуть, скажімо, прощатися на лайці, до нічого хорошого це не призведе", — підкреслив військовий.

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