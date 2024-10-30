Досудове розслідування проводилося Звягельським райвідділом поліції під час оперативного супроводу УСБУ в області.

Звягельська окружна прокуратура направила обвинувальний акт проти трьох директорів приватних компаній за шахрайство в особливо великих розмірах та службове підроблення.

Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Крім того, керівницю підрозділу АТ «Укртранснафта» обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що київські підприємства зобов'язалися реконструювати станцію магістрального нафтопроводу в Звягельському районі в період з 2018 по 2021 рік. На ці роботи, які мали на меті зміцнення антидиверсійного та антитерористичного захисту, з державного бюджету було виділено близько 130 млн грн. Однак підрядники реалізували шахрайську схему, внаслідок якої заволоділи 9,3 млн грн бюджетних коштів.

Вони провели закупівлю будматеріалів через фіктивні «транзитні» операції, використовуючи підконтрольні компанії та укладаючи удавані угоди, що дозволило їм завищити вартість матеріалів у 2-3 рази. У документах та актах виконаних робіт були внесені неправдиві відомості. Керівниця структурного підрозділу «Укртранснафти» не забезпечила належного контролю та перевірки наданих підрядником звітів.

Прокурор уже подав позов про стягнення завданих державному підприємству збитків у повному обсязі. Також накладено арешт на майно обвинувачених на суму понад 6 млн грн, включаючи дві квартири в Києві та Хмельницькому, два автомобілі, автопавільйон та частку статутного капіталу приватного підприємства в Рівному.

Досудове розслідування проводилося Звягельським райвідділом поліції за оперативного супроводу УСБУ в області. За статтею 190 КК України, санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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