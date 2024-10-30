Встановлено, що затримані шукали швидкий заробіток через Telegram-канали, але натомість отримали підозри від українських правоохоронців.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох поплічників ФСБ, які готували диверсії на об'єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях.

Про це повідомили у СБУ.

Зловмисники займалися підпалом релейних шаф і намагалися вивести з ладу рухомий склад на важливих залізничних маршрутах. Встановлено, що затримані шукали швидкий заробіток через Telegram-канали, але натомість отримали підозри від українських правоохоронців.

На Одещині: Нейтралізовано угруповання, яке підпалила три релейні шафи Укрзалізниці та планувала сходження потяга. Для цього фігуранти збиралися встановити гальмівний стопор на колії, який придбали через інтернет. Співробітники СБУ затримали двох зловмисників "на гарячому", коли ті готувалися блокувати залізничні рейки.

На Харківщині: Затримано 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення та готувався до нового підпалу.

Усім затриманим висунуто підозри за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія в умовах воєнного стану). Дії одеських зловмисників також кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Харківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва окружних прокуратур.

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