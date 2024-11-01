Зловмисники наразі перебувають під вартою і їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які коригували ворожі атаки на оборонців Донеччини.

Як розкрила прес-служба СБУ, фігуранти намагалися розвідати та передати агресору координати позицій українських військових у Лиманському, Краматорському та Слов'янському напрямках.

За інформацією слідства, зрадниками виявилися місцеві жителі, які були ідейними прихильниками рашизму або сподівалися на швидкий заробіток через Телеграм-канали. Кожен з них діяв окремо та виконував завдання різних російських кураторів.

Серед затриманих двоє зрадників з Лимана та Слов'янська, які за вказівкою ФСБ шпигували за українською артилерією, що контролює вогнем штурмові групи російських військ. У разі виявлення цілей, окупанти планували провести дорозвідку за допомогою дронів, а потім атакувати керованими авіабомбами.

Ще один затриманий, мешканець Краматорська, коригував повітряні удари росіян по військових шпиталях, де лікувалися поранені українські бійці. Співробітники СБУ запобігли ворожим атакам завдяки своєчасному затриманню цього поплічника російської спецслужби.

Один із затриманих працював на військову розвідку окупантів, відомою як ГРУ. Він встановлював координати мостів, які використовуються для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманим про підозру за статтями Кримінального кодексу України ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану).

Зловмисники наразі перебувають під вартою і їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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