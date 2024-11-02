Вона підкреслила, що для збереження своїх чоловіків та країни необхідно ухвалити рішення про мобілізацію жінок.

Ухвалення непопулярного рішення про масову і обов'язкову мобілізацію жінок в Україні під час війни є необхідним кроком для збереження суверенітету країни.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту "Victory drones" Марія Берлінська в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН, де вона закликала жінок відкинути ілюзії та підготуватися до оборони.

"Розумію, що це непопулярне рішення. Розумію, що і я підпадатиму під мобілізацію. Я колись пішла добровільно, і дуже багато моїх посесетер пішли. Вже багато з них загинули. Нам треба обирати, адже ми хочемо, щоб наше плем'я вижило. Я не вважаю, що життя чоловіків коштує менше, ніж наше з тобою", – сказала волонтерка.

Марія Берлінська, очільниця волонтерського проєкту “Victory drones”, зазначила, що українські жінки мають певні привілеї, зокрема можливість виїжджати з країни під час війни і не долучатися до волонтерської допомоги. Вона підкреслила, що для збереження своїх чоловіків та країни необхідно ухвалити рішення про мобілізацію жінок.

"Проте ми маємо зберігати своїх чоловіків, тому або ми мобілізуємо жінок, або нам доведеться здатися. Ми хочемо жити за законами "руского міра", де вся країна буде в братських могилах?.. Не хочемо. А я точно знаю, що "рускій мір" – це не лише про триколор, який може висіти над Києвом. Вони займатимуться масовими вбивствами", — заявила Берлінська.

Вона закликала українок відкинути ілюзії та підготуватися до оборони.

"Я не хочу, щоб жінки воювали, не хочу, щоб чоловіки воювали, але єдиний спосіб встояти — підготувати все суспільство до війни, включаючи чоловіків і жінок", — додала вона.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають тих, хто ухиляється.

Рідний брат уже мобілізований: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав.

"Це дуже низько - ховатися": військовий присоромив чоловіків, які переховуються від призову.