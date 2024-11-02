Для виконання завдань ворога він залучив 35-річного безробітного, якого нібито міг "відмазати" від призову.

Служба Безпеки України затримала на Буковині агента ФСБ та його спільника, які шпигували за потягами з військовою технікою.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

У Чернівецькій області були затримані двоє учасників регіонального осередку руху "народовладдя", які займалися шпигунством щодо Сил оборони та намагалися перешкоджати мобілізації в західному регіоні України.

За матеріалами справи, ці чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ та публічно закликали військовозобов'язаних ухилятися від призову.

Оперативники СБУ встановили, що 41-річний місцевий житель, раніше член забороненої компартії України, потрапив "під приціл" ФСБ ще у 2015 році. Після початку повномасштабної війни його завербували і доручили сформувати агентурну мережу на Буковині.

Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність української влади та намагався створити альтернативні "органи місцевого самоврядування". Також, за вказівками кураторів, агент агітував місцевих чоловіків призовного віку уникати призову і шпигував за маршрутами руху ЗСУ.

Для виконання завдань ворога він залучив 35-річного безробітного, якого нібито міг "відмазати" від призову.

Служба безпеки документувала злочинні дії обох фігурантів і затримала їх. Під час обшуків були вилучені мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності.

На основі зібраних доказів слідчі повідомили агенту ФСБ про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), а його спільнику – за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України. Обидва затримані перебувають під вартою.

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