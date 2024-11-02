За такі дії голові селищної ради загрожує до 8 років ув’язнення з можливістю позбавлення права займати певні посади.

На Харківщині голову селищної ради судитимуть за розтрату бюджетних коштів через зловживання службовим становищем під час воєнного стану.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Прокуратура інкримінує чоловіку розтрату майже 600 тисяч гривень.

Установлено, що з 2021 року голова селищної ради в Лозівському районі незаконно укладав угоди з приватним перевізником, виплачуючи йому компенсації з місцевого бюджету за перевезення пільговиків. Ці виплати мали покривати збитки від пільгових перевезень на міжміських маршрутах району.

Однак правових підстав для укладання таких угод не було, оскільки термін дії договорів закінчився, а їх пролонгація була незаконною. Таким чином, чиновник безпідставно уклав додаткові договори на компенсацію.

Протягом трьох років він "передав" перевізнику з бюджету майже 600 тисяч гривень. Справу про розтрату бюджетних коштів вже передано до суду.

Голові селищної ради на Харківщині інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах під час воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). За такі дії голові селищної ради загрожує до 8 років ув’язнення з можливістю позбавлення права займати певні посади на строк до 3 років.

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