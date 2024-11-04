Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, які оформляли бойові виплати для медичної сестри, що залишалася вдома.

Як повідомив ДБР, також підозру висловлено і самій військовій.

Згідно з повідомленням ДБР, у червні 2022 року полковник медичної служби одного з підрозділів Збройних Сил України прибув на Схід України для виконання бойових завдань. Його дружина, яка не була військовою, залишалася вдома з дитиною.

Полковник домовився з командиром медичної роти, і у липні 2023 року "працевлаштував" свою дружину на службу до підрозділу. Однак жінка жодного разу не з’явилася на місці дислокації підрозділу, проте на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати. За 8 місяців "служби" вона незаконно отримала майже 1 мільйон гривень.

Військовому, його дружині та командиру медроти висунуто підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб під час воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Командиру медичної роти також пред'явлено підозру у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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