Найближчим часом в основних секторах економіки України не очікується різкого зростання вакансій або значного збільшення звільнень.
Про це свідчать результати останнього опитування Національного банку. Деякі компанії планують змінювати чисельність своїх співробітників, і ці прогнози не є оптимістичними: звільнень буде більше, ніж нових наймів, в усіх ключових сферах.
Експерти зазначають, що загальна ситуація на ринку праці залишається складною. "Респонденти з усіх опитаних секторів очікують скорочення персоналу. У промисловості та будівництві прогнозують прискорення темпів скорочення, тоді як в торгівлі та сфері послуг – уповільнення", – йдеться в повідомленні.
Серед підприємств сфери послуг:
- 78% планують залишити поточну кількість працівників;
- 8% – найматимуть нових;
- 14% – проводитимуть звільнення, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий розширити штат.
Серед промислових підприємств:
- 81% залишатимуть кількість працівників незмінною;
- 7% – планують нові найми;
- 12% – звільнять працівників, що більш ніж у 1,5 рази перевищує кількість тих, хто хоче розширити штат.
Серед торгових підприємств:
- 83% залишать кількість працівників на тому ж рівні;
- 6% – найматимуть нових;
- 11% – звільнять, що майже вдвічі більше, ніж тих, хто готовий до розширення.
Серед підприємств сфери будівництва:
- 74% планують зберегти поточну кількість працівників;
- 11% – найматимуть нових;
- 15% – звільнять, що майже в 1,5 рази перевищує кількість тих, хто готовий розширювати штат.
Водночас в Україні є можливості заробітку без вищої освіти, зокрема, у робітничих професіях. Деякі роботодавці готові платити представникам певних спеціальностей близько 50 тисяч гривень.
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