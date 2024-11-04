Найближчим часом в основних секторах економіки України не очікується різкого зростання вакансій або значного збільшення звільнень.

Про це свідчать результати останнього опитування Національного банку. Деякі компанії планують змінювати чисельність своїх співробітників, і ці прогнози не є оптимістичними: звільнень буде більше, ніж нових наймів, в усіх ключових сферах.

Експерти зазначають, що загальна ситуація на ринку праці залишається складною. "Респонденти з усіх опитаних секторів очікують скорочення персоналу. У промисловості та будівництві прогнозують прискорення темпів скорочення, тоді як в торгівлі та сфері послуг – уповільнення", – йдеться в повідомленні.

Серед підприємств сфери послуг:

78% планують залишити поточну кількість працівників;

8% – найматимуть нових;

14% – проводитимуть звільнення, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий розширити штат.

Серед промислових підприємств:

81% залишатимуть кількість працівників незмінною;

7% – планують нові найми;

12% – звільнять працівників, що більш ніж у 1,5 рази перевищує кількість тих, хто хоче розширити штат.

Серед торгових підприємств:

83% залишать кількість працівників на тому ж рівні;

6% – найматимуть нових;

11% – звільнять, що майже вдвічі більше, ніж тих, хто готовий до розширення.

Серед підприємств сфери будівництва:

74% планують зберегти поточну кількість працівників;

11% – найматимуть нових;

15% – звільнять, що майже в 1,5 рази перевищує кількість тих, хто готовий розширювати штат.

Водночас в Україні є можливості заробітку без вищої освіти, зокрема, у робітничих професіях. Деякі роботодавці готові платити представникам певних спеціальностей близько 50 тисяч гривень.

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