Уже у 2025 році заробітна плата деяких українців можуть знизитися через підвищення військового збору, яке вже затвердили.

Про це заявила народна депутатка від фракції "Голос" Галина Васильченко.

Вона нагадала, що Верховна Рада ухвалила закон, який, зокрема, збільшує військовий збір з 1,5% до 5%. На її думку, це негативно вплине на реальні доходи українців, особливо тих, хто отримує "білі" зарплати, адже їхній чистий дохід зменшиться.

"Зарплати в більшості навпаки знизяться. Це над 3,5% більше доведеться зі своїх заробітних плат платити у державний бюджет. Відповідно, платитимуть усі наймані працівники, усі державні службовці, які працюють офіційно, отримують офіційні заробітні плати", — зазначила Васильченко.

Отже, після підписання нового податкового закону президентом Володимиром Зеленським чистий дохід працівників зменшиться.

Урядовиця також пояснила особливості формування Державного бюджету на 2025 рік. Вона підкреслила, що курс гривні до долара, закладений у проєкті на рівні 45 грн/дол., не слід сприймати буквально. За її словами, Національний банк та Міністерство фінансів зазвичай враховують вищу інфляцію для страхування бюджету, ніж та, що може бути зафіксована наприкінці року.

"Закладають його трохи з запасом, і минулого року хочу нагадати, аналогічна була ситуація. Тому будемо сподіватися, що все-таки гривня не девальвуватиме суттєво", — сказала вона.

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