НБУ у своєму листі повідомив підприємства можуть використовувати схему з метою ухилення від сплати податків.

Національний банк України (НБУ) надав рекомендації банкам та небанківським фінансовим установам щодо механізмів, пов'язаних із так званим "дробленням бізнесу".

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Як повідомляє прес-служба НБУ, у своєму листі регулятор зазначив, що підприємства можуть використовувати дану схему для ухилення від сплати податків. Суть цієї схеми полягає в штучному розподілі бізнес-діяльності юридичної особи через інші суб’єкти господарювання, зокрема, залучаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Такі схеми мають певні ознаки, які можуть свідчити про зв’язки між юридичними особами та ФОП, приклади яких наведені в листі НБУ.

У разі виявлення зв'язків між клієнтами, які належать до однієї групи, та наявності підстав вважати, що їхня діяльність пов'язана з ухиленням від сплати податків, фінансові установи зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції. Також вони повинні ухвалити рішення щодо продовження ділових відносин з такими суб’єктами.

"Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть покращити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, підвищивши ефективність управління ризиками," — йдеться в повідомленні.

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