Служба безпеки України затримала коригувальника ворожого вогню, який надавав координати для російських атак дронами типу «Шахед».
Як повідомили у СБУ, внаслідок цієї атаки 22 жовтня загинули троє цивільних мешканців Сум, у тому числі дівчинка, учениця 9-го класу.
Затриманим виявився 23-річний місцевий житель, який коригував вогонь ворога по своєму регіону. Розслідування встановило, що саме за його координатами російські дрони атакували цивільні об'єкти в місті.
Агент, який працював на російське ГРУ, збирав розвіддані, пересуваючись на власному автомобілі по території Сум та прилеглих районах. Він фіксував геолокації та «потрібні» об'єкти, після чого спілкувався з кадровим співробітником ГРУ через анонімний чат у месенджері, надсилаючи відео з координатами і детальним описом цілей.
Контррозвідка СБУ затримала зловмисника «на гарячому», коли він виконував завдання поблизу військових об'єктів. Встановлено, що він був завербований російськими спецслужбами восени, коли активно писав у російських Телеграм-каналах про плани захоплення Сумщини.
Під час обшуків у нього вилучили телефон і ноутбук з доказами його комунікації з окупантами. Слідство повідомило затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).
Зловмисник наразі під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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