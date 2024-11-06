Служба безпеки України затримала коригувальника ворожого вогню, який надавав координати для російських атак дронами типу «Шахед».

Як повідомили у СБУ, внаслідок цієї атаки 22 жовтня загинули троє цивільних мешканців Сум, у тому числі дівчинка, учениця 9-го класу.

Затриманим виявився 23-річний місцевий житель, який коригував вогонь ворога по своєму регіону. Розслідування встановило, що саме за його координатами російські дрони атакували цивільні об'єкти в місті.

Агент, який працював на російське ГРУ, збирав розвіддані, пересуваючись на власному автомобілі по території Сум та прилеглих районах. Він фіксував геолокації та «потрібні» об'єкти, після чого спілкувався з кадровим співробітником ГРУ через анонімний чат у месенджері, надсилаючи відео з координатами і детальним описом цілей.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника «на гарячому», коли він виконував завдання поблизу військових об'єктів. Встановлено, що він був завербований російськими спецслужбами восени, коли активно писав у російських Телеграм-каналах про плани захоплення Сумщини.

Під час обшуків у нього вилучили телефон і ноутбук з доказами його комунікації з окупантами. Слідство повідомило затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Зловмисник наразі під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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