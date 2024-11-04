Увечері, 3 листопада, у Харкові було чути вибухи, відомо, що ворог завдав чергового удару .

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Один із "прильотів" стався поряд з одним із ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією без постраждалих, вибито скло. На місці працювали відповідні служби.

Увечері окупанти авіабомбами обстріляли Шевченківський район Харкова та Дергачівську територіальну громаду Харківської області. Про це повідомили у ГУНП у Харківській області.

Першу атаку росіяни здійснили приблизно о дев'ятій вечора.

Голова Харківської ОДА Олег Синегубов заявив , що росіяни близько 20:50 завдали удару по смт. Ківшарівка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий багатоповерховий будинок.

Серед поранених — четверо поліцейських, йдеться в повідомленні поліції.

Близько 22.30 ворожий КАБ потрапив у землю поблизу цвинтаря на території Дергачівської громади Харківської області. Пошкоджено будинки, інформація про постраждалих не надходила.

За попередніми даними, ворог бив по Харкову і передмістями авіабомбами ФАБ-250 з УМПК.

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