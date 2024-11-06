Український шеф-кухар розповів про свою відстрочку, а також поділився думками про свою готовність служити.

Відомий український шеф-кухар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський висловився про можливість служби на фронті.

45-річний кухар зазначив в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк, що пройшов медичну комісію і отримав статус придатного до військової служби, проте має відстрочку.

Суддя шоу "МастерШеф" зазначив, що на даний момент у нього є відстрочка від мобілізації, адже він вчиться в аспірантурі ще з 2022 року до початку повномаштабної війни.

"Це міжнародні відносини, і я пишу про гастрономічну дипломатію. Саме те, чим я займався до війни й на початку війни. Я розумію, що маю бути тут максимально ефективним. Моя військова спеціальність - кухар. Я просто буду готувати. Чи можу я тут зробити більше? Я сам для себе на це запитання відповідаю щодня і щовечора", - сказав ресторатор в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

Проте суддя шоу "МастерШеф" Ярославський підкреслив, що не виключає можливості потрапити на фронт. Він вже пройшов ВЛК.

"Коли вже прийде час, що всі ми будемо воювати - так, буду йти. Я не боюся. Це війна на виснаження. Якщо вона не закінчиться скоро, ми всі скоро будемо там, якщо допомога від Європи й США не буде збільшуватися. Прийде мій час — підемо. Але поки що тут потрібно робити більше", - висловився відверто суддя шоу "МастерШеф".

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