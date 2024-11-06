Актор та телеведучий Василь Бендас, якого ні з ким не переплутаєш завдяки нестандартній зовнішності (чоловік має зріст 149 см), в останні роки трохи випав з публічного простору.

Василь Бендас — український актор театру і кіно, відомий своєю роллю Васі у гумористичній передачі 90-х "Шоу довгоносиків", де знімався разом із Віктором Андрієнком.

Хоча його невисокий зріст часто сприймається як юнацький вигляд, у лютому актору виповниться 49 років. Розказуємо та показуємо, як виглядає Василь зараз і де він мешкає під час війни.

Василь Бендас народився в селі Старі Кривотули Івано-Франківської області. Він закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого і починав свою кар'єру в столичному театрі "Юного глядача", а згодом працював на телебаченні.

Завдяки своїй унікальній зовнішності, Василь створив багато яскравих образів на екрані. Окрім "Шоу довгоносиків", він також з'являвся у телесеріалах, таких як "Марабу", "Ноти та банкноти", "Повне мамаду", "Нові пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона", "Весела хата", "Веселі байки" та "Веселі усмішки".

У його кар'єрі також були проекти, де він виступав у ролі телеведучого, зокрема у "Лото Забаві", "Спозаранку", "Хіт Фабриці" та "Божевільних бабках".

Василь Бендас знає, що його називають "найменшим" актором, але це його зовсім не ображає. Він ніколи не комплексував через свій зріст, а навпаки, вважає його своєю "фішкою". У Вікіпедії вказано, що зріст Василя становить 1,49 см, проте сам актор стверджує, що насправді він вищий – 1,62 см.

На сцені Василь постійно працює в тандемі з актором і режисером Віктором Андрієнком. Вони познайомилися під час "Шоу довгоносиків" і з тих пір підтримують близькі стосунки.

"Він — неймовірно цікава людина. Але не кожному вдається знайти до нього підхід. Ми настільки здружилися, що розуміємо одне одного буквально з півслова. Ми багато подорожували разом, тому я знаю навіть, яка подушка йому підходить у готелі і що він любить їсти," — ділиться Василь про свого головного партнера.

Також Бендас підтримує дружні стосунки з акторкою Адою Роговцевою, з якою вони працювали в одному театрі, коли він навчався на другому курсі.

Василь Бендас зазвичай втілює на сцені комедійних персонажів. Проте в його творчій кар'єрі є одна "серйозна" роль — на другому курсі він зіграв Гітлера. Більше йому не хотілося братися за такі ролі, адже він вважає, що не варто лізти у те, що не є його покликанням.

У 2021 році актор зіграв у дитячому пригодницькому фільмі "Легенди Чарівнолісся", сюжет якого ґрунтується на історико-народних казках та міфах українського фольклору. У цій картині, знятій Віктором Андрієнком, Бендас виконав роль мольфара Базіка.

Останніми роками Василь живе у рідному селі зі своєю 85-річною мамою. Після смерті батька він вирішив не залишати її самотньою. Актор активно займається господарством, любить рибалити і збирати гриби. До нього в гості часто навідується відомий спортсмен та народний депутат Василь Вірастюк.

Під час великої війни Василь заробляє, проводячи весілля та спільні заходи разом із Віктором Андрієнком.

Повномасштабне вторгнення застало Василя Бендаса на його рідній Івано-Франківщині. Як він зізнавався, першим кроком було зібрати тривожну валізку.

"Плани, куда, що - не знав, - зізнавався він. - Я не розумів, що це таке, чого в такий час має трапитись отака якась халепа. Яке відношення має війна зараз в цей час. 21 століття, вік комп'ютеризації, технології, купа хвороб, що треба на то гроші виділяти, а тут на тобі - війна. Трошки зніяковів, бо не знав, що буду робити".

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