Догляд та турбота про орхідеї прості, але іноді їх добриво може бути складним, дізнайтеся, чим підживлювати орхідею в домашніх умовах.

Кількість добрива для орхідей , яке слід додавати, і вибір кращого підживлення для орхідей для вашої рослини може зайняти час, особливо якщо ви новачок.

Коли підживлюватиорхідеї?

Знання, коли удобрювати орхідею, має вирішальне значення. Більшості рослин потрібно добрива щотижня, але це може відрізнятися, якщо суміш добрив більш розбавлена, ніж зазвичай.

Більшості квітучих орхідей потрібні добрива в період активного цвітіння, але для орхідей це не так.

Вашій рослині потрібна підживлення для орхідей, коли настає період вегетативного росту, який відбувається перед розпусканням квіток.

Ви можете припинити давати підживлення для орхідей, коли рослина починає цвісти. Процес підживлення можна продовжити знову, коли розпочнеться наступний активний цикл.

Чим годувати орхідею в домашніх умовах?

Ось кроки, які вам необхідно виконати, щоб правильно підживлювати вашу рослину для орхідеї:

1. Завжди використовуйте якісне добрива для орхідей та воду.

2. Не перегодовуйте орхідеї.

3. Удобрюйте орхідею лише під час вегетації.

Найкраще використовувати збалансоване добриво для орхідей, наприклад 20-20-20 у формі порошку, щоб забезпечити всі основні поживні речовини, необхідні квітучим рослинам.

Ці числа - числа NPK - представляють азот, фосфор та калій. N (азот) сприяє інтенсивному зростанню та темно-зеленому кольору. P (фосфор) сприяє розвитку коренів та цвітінню. K (калій) відповідає за загальну витривалість та стійкість до хвороб.

Источник: libanswers.

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