Викриття злочинної діяльності стало можливим завдяки спільним зусиллям слідчих Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та прокуратури.

На Чернігівщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке організувало торгівлю автомобілями, ввезеними в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Слідчі висунули підозри трьом чернігівцям, які займалися продажем автомобілів, що були ввезені з-за кордону в спрощеному порядку як гуманітарна допомога. Організатора цієї злочинної схеми вже затримано. Фігурантам справи загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття злочинної діяльності стало можливим завдяки спільним зусиллям слідчих Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та прокуратури. Поліцейські задокументували протиправні дії групи осіб, які тривали протягом 2023-2024 років.

У ході розслідування з'ясувалося, що зловмисники налагодили систему систематичного ввезення автомобілів в Україну як гуманітарної допомоги, а потім реалізовували ці транспортні засоби для особистого збагачення. Слідчі звернулися до прокуратури для ухвалення рішень щодо подальших дій.

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