Перш ніж дізнатися, як увімкнути 5G на телефоні - перевірте, чи є покриття 5G там, де ви знаходитесь.

Хоча 5G розгорнуть у всьому світі, існують величезні прогалини, які роблять його ненадійним у багатьох областях.

Як увімкнути 5G на телефоні:

Якщо у вас є телефон із підтримкою 5G і ви нещодавно підключилися до мережі 5G, то переміщення навіть на кілька метрів може відкинути вас до більш старого стандарту, такого як LTE/4G.

Незалежно від того, чи є у користувача телефон Android або iPhone, йому може спочатку потрібно активувати 5G, якщо раніше він був на плані 4G.

Щоб увімкнути 5G на телефоні, на iPhone відкрийте «Налаштування» та натисніть « Стільниковий зв'язок» або « Мобільні дані ». Натисніть "Параметри стільникових даних" або "Параметри мобільних даних".

Натисніть «Голос та дані» та виберіть «5G Auto» або «5G On». Перший варіант використовує дані 5G тільки при необхідності для покращення терміну служби батареї, в той час як останній завжди підключається до 5G, коли він доступний, і може вплинути на термін служби батареї.

Щоб увімкнути 5G на телефоні на Android - налаштування можуть відрізнятися залежно від моделі телефону.

Найпростіший спосіб знайти опцію увімкнення 5G — відкрити «Налаштування» та ввести «Переважний тип мережі» або «Режим мережі» у рядку пошуку. Переконайтеся, що вибрано відповідну SIM-картку, якщо використовується дві SIM-картки, і виберіть "5G".

Як виправити, якщо мережа 5G не відображається. Виконайте такі дії, щоб спочатку спробувати деякі з простих рішень:

Увімкніть режим польоту, зачекайте кілька секунд, а потім знову вимкніть його. Він тимчасово перерве ваше з'єднання з вежею стільникового зв'язку, а потім змусить його повторити спробу.

Перезавантажте телефон, і перегляньте, чи увімкнувся 5G на телефоні.

Джерело: screenrant .

Останні новини України:

Підтримка припиниться: Київстар готує абонентам радикальні зміни.

Виявлено нову небезпеку для власників смартфонів: як захиститися.

Нові небезпечні SMS: всіх абонентів "Київстару" попередили.