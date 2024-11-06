За прогнозом астролога, війна Росії проти України може закінчитися в 2026-2027 році, проте це не буде кінцевою точкою глобальної війни.

За словами астролог та хіроманта Володимира Бадіяна, ситуація на фронтах російсько-української війни буде стабільною протягом усього року, повітряних ударів по території України стане значно менше, проте війна у 2024 році не закінчиться.

"Якщо і може закінчитися війна, то десь до березня 2025 року тоді можуть бути переговори", - прогнозує Володимир Бадіян.

Астролог зазначив, що активні бойові дії на території України триватимуть до 2026-2027 років, але це не буде кінцевою датою закінчення війни в Україні.

За словами астролога, буде якась проміжна точка, а кінцева точка війни в Україні буде у 2029 році.

Окрім того, астролог Дмитро Уранус дав новий прогноз, коли закінчиться війна в Україні.

Уранус повідомив, що над Києвом кульмінує Венера та Меркурій, які вказують на високу ймовірність зміни вектора війни.

"Венера – це мир і згода, а Меркурій – зустрічі та договори. Але я не впевнений, що це буде укладання самого світу, швидше за все, у цей час будуть події, які приведуть нас до майбутнього світу. Карта початку війни вказує на дуже значні події у період березень-квітень 2025 року, - повідомив астролог, розповідаючи, коли закінчиться війна.

Говорячи про те, коли закінчиться війна, астролог не передбачає повернення Україною окупованих територій найближчим часом, бо це буде тривалий процес.

Джерело: ТСН.ua.