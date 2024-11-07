Після початку повномасштабної війни уряд надав можливість добровільно робити внески або не робити їх - тепер гроші доведеться вносити знову.

У проєкті бюджету на 2025 рік передбачено скасування добровільної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) на спрощеній системі оподаткування.

Про це йдеться в пояснювальній записці, опублікованій на офіційному сайті Верховної Ради. Це означає, що з наступного року підприємці знову будуть змушені регулярно сплачувати ЄСВ до Пенсійного фонду.

Після початку повномасштабної війни уряд надав підприємцям можливість добровільно робити внески на соціальне страхування. Це право діяло під час воєнного стану та ще 12 місяців після його завершення, дозволяючи ФОПам тимчасово не сплачувати ЄСВ. Однак відсутність платежів означала призупинення нарахування робочого стажу.

Згідно з новим законопроєктом, з 1 січня 2025 року ця пільга буде скасована. Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі, а також особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, будуть зобов'язані знову сплачувати ЄСВ.

Крім того, в Україні планується збільшити максимальну величину бази нарахування ЄСВ. Якщо зараз вона складає 15 мінімальних зарплат (120 000 грн), то з 2025 року її збільшать до 20 мінімальних зарплат, що дорівнюватиме 160 000 грн.

Важливо, що 31 жовтня 2024 року законопроєкт був ухвалений Верховною Радою в першому читанні. Оскільки змін до цієї частини законопроєкту не передбачається, ФОПи будуть зобов'язані робити регулярні внески на Пенсійне забезпечення.

Сума ЄСВ обчислюється від мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році залишатиметься на рівні 8 000 грн. Частка ЄСВ становить 22%, отже, місячний платіж для підприємця складе 1 760 грн. Це ж саме сплачують роботодавці за своїх найманих працівників у 2024 році.

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