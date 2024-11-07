Наразі вирішується питання про арешт майна підозрюваних і обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Чотири жительки Харківщини, серед яких дві місцеві держслужбовиці, організували схему, завдяки якій незаконно отримали від держави понад 1,5 млн гривень компенсації.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до 17 років позбавлення волі.

Інцидент стався в 2023 році, коли дві жінки з Ізюмського району разом із двома державними реєстраторами підробили документи для отримання компенсації через програму єВідновлення за зруйнований будинок на території Оскільської громади, нібито пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

Однак, як з'ясувалося, будинок насправді не зазнав жодних руйнувань після початку війни — він був демонтований ще до 2022 року, а правовстановлюючі документи на нього відсутні. Попри це, жінки підробили необхідні документи, після чого провели державну реєстрацію права власності на будинок.

В результаті цих дій, у березні 2024 року був сформований сертифікат на отримання компенсації на суму понад 1,5 млн гривень.

Однак злочин не вдалося приховати, і фігуранткам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, а також у підробці офіційного документа. За цими статтями їм загрожує до 17 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про арешт майна підозрюваних і обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.