Згідно з матеріалами справи, зрадником виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який потрапив під увагу російських спецслужб.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який координував удари по Миколаєву та Одесі, а також планував втечу до росії.

Як повідомили у СБУ, затримання стало результатом операції контррозвідки, яка викрила зрадника, що діяв у цих південних містах України.

Згідно з матеріалами справи, зрадником виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який потрапив під увагу російських спецслужб ще до початку повномасштабної війни через поїздки до росії. Після вторгнення цей чоловік був завербований кадровим співробітником ФСБ, який запропонував йому співпрацю в обмін на обіцянку "евакуації" до росії та матеріальні вигоди.

За вказівкою російського агента, зловмисник збирав інформацію про позиції сил оборони України, які могли стати цілями для ракетних та дронових ударів, зокрема із застосуванням "Шахедів". Крім того, він проводив розвідку на місцях ударів, щоб доповідати ФСБ про результати атак.

Агент також намагався створити нову мережу агентів, для чого вербував колишніх правоохоронців, цікавлячись їхніми думками щодо поточної ситуації серед діючих співробітників.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність агента і затримали його на місці проживання. Під час обшуків у нього було вилучено кілька сім-карт та два мобільних телефони, один з яких використовувався для зв'язку з російськими спецслужбами.

Служба безпеки України повідомила фігуранту про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, а йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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