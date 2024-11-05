Вранці у вівторок, 5 листопада, армія Росії завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого зафіксовано потрапляння по об'єкту інфраструктури.

Про це інформують у повідомленні Запорізької ОДА.

У Запоріжжі шестеро загиблих та дев'ять поранених після ранкового удару по об'єкту інфраструктури, повідомляє ОВА.

Нагадаємо, близько 09:30 голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про вибух у місті на тлі загрози балістичних ударів по області.

За даними Федорова, шестеро людей загинули та дев'ять поранено. Попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжі – на місці влучення сталася пожежа.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 5 листопада ворожа армія атакувала Київщину, аеродром Старокостянтинів, Харків, внаслідок атаки постраждали.

У Харкові в ніч проти 5 листопада ворог ударив КАБами по Харкову, через що постраждали двоє людей.

У ніч на 5 листопада на Черкащині працювали сили ППО, РФ атакувала область безпілотниками.

В області збили шість ударних дронів, повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Голови Черкаської, Полтавської, Хмельницької областей поки що звіти про збитки не оприлюднені. Усі подробиці нічний напад з'ясовуються.

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