Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримали правоохоронця з Кривого Рогу, який викрадав гроші у людей похилого віку.

Подробиці повідомили у ДБР.

Зловмисник, виконуючи службові обов'язки, відвідував померлих осіб, що померли природною смертю, і, користуючись своєю посадою, забирав у них особисті речі, серед яких були мобільні телефони, паспорти та банківські картки.

Він використовував ці картки для зняття коштів з банкоматів, а також отримував доступ до банківських додатків на вкрадених телефонах пенсіонерів, оформлюючи кредити та перевіряючи депозити померлих.

Загальна сума викрадених грошей становить понад 740 тисяч гривень. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного були знайдені не лише банківські картки, телефони та паспорти жертв, але й велика кількість бойових припасів різного калібру та три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї.

Правоохоронцю пред'явлено підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема: шахрайство (ч. 4 ст. 190), викрадення та привласнення чужого майна (ст. 357), несанкціоноване втручання в роботу електронних систем (ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263).

Слідчі подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.