Український танцюрист Влад Яма був помічений на "російській вечірці" в Чикаго, де він працював діджеєм.

Український танцюрист Влад Яма, який покинув Україну на самому початку повномасштабного вторгнення, став учасником "російської вечірки", що відбулася в Чикаго.

За інформацією, на заході він виконував роль діджея. Відео з події швидко стали популярними в мережі.

Ймовірно, ця вечірка була організована з нагоди святкування Гелловіну, оскільки гості, серед яких був і Яма, були одягнені в тематичні костюми.

"Тепер, друзі, російська вечірка. Дивіться, як це відбувається в Америці", – каже на одному з роликів жінка, яка розмовляє російською мовою

Згідно з повідомленнями телеграм-каналів, в сторіз, опублікованих у Instagram, Влад Яма показав себе на заході, однак на даний момент ці пости були видалені. У відео танцюрист демонструє свою роботу за діджейським пультом.

Яма, знявши відео на тлі закладу Petergof Banquet Hall, підписав його коротким: "Така робота".

У коментарях під останніми публікаціями в Instagram підписники звинуватили танцівника в тому, що він розважає росіян: "Постить банери типу допомагає українцям, а потім йде розважати російських вбиць", "Ти лайно, Яма", "Краще розкажіть та покажіть, як росіян розважаєта", "Хто плате тому і танцює", "Просто запроданець".

У коментарі виданню Еспресо менеджерка та власниця закладу Petergof Banquet Hall Тетяна Фурман заявила, що поширена багатьма українськими ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

"Хочу наголосити, що заклад, де виступав артист, активно підтримує Україну, а всі його власники та організатори заходу є українцями, які вкладають свою працю та ресурси у просування нашої культури та підтримку громади. Якщо на події присутні особи, які походять із країни-агресора, це їхній особистий вибір. Згідно з американським законодавством, ми не маємо права відмовляти їм у відвідуванні на підставі національного чи етнічного походження, якщо вони придбали квиток", - зазначила Фурман.

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