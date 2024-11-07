Служба безпеки України затримала трьох співпрацівників російських окупантів на Херсонщині, серед яких агентка ГРУ та двоє колаборантів.

Військові їх врятували від окупантів, а вони зрадили. Про це повідомили у СБУ.

Один із затриманих — мешканка Херсона, агентка російської військової розвідки (ГРУ), яка координувала артилерійські удари по позиціях українських військ. Для цього вона пересувалася на скутері по території громади, шукаючи локації українських підрозділів. Її основними цілями були штабні приміщення, вогневі позиції та опорні пункти ЗСУ. Зібрані відомості вона передавала ворогу через месенджери у вигляді скріншотів з позначеними військовими об’єктами на картах Google.

У результаті проведеної спецоперації СБУ затримала агентку у її помешканні та здійснила заходи для безпеки українських позицій.

Ще один затриманий — 60-річний колишній правоохоронець з Херсона, який після окупації міста приєднався до місцевої окупаційної адміністрації рф. Він був призначений «заступником з правових питань» у так званому уряді окупантів. Одним із його основних завдань була організація псевдореферендуму щодо анексії Херсонщини Росією.

Третя затримана, мешканка Херсона, під час окупації працювала в «головному управлінні МВС РФ по Херсонській області». Вона займалася примусовою «паспортизацією» місцевих жителів та видачею російських паспортів.

За вчинені злочини всі затримані отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану);

чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Колаборанти перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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