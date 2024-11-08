Військовослужбовець Олександр Бойко, позивний "Отаман", після того як отримав поранення та контузію на фронті, повернувся до виконання своїх обов’язків у ТЦК.

Військовослужбовець Олександр Бойко, позивний "Отаман", заявив, що цивільні чоловіки ображають працівників ТЦК, не думаючи про те, що вони теж воювали.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Полтавщина".

Військовослужбовець Олександр Бойко, позивний "Отаман", після того як отримав поранення та контузію на фронті, повернувся до виконання своїх обов’язків у Восьмому відділі Полтавського районного ТЦК та СП в Машівці.

Попри складнощі, він не розглядає варіант звільнення зі Збройних сил, адже переконаний, що багато цивільних чоловіків не поспішають йти на захист України.

"Не хочуть чоловіки йти сюди, захищати свої сім’ї - матерів, дітей, жінок. Вони навпаки за своїх жінок ховаються. Не знаю, як у них совісті вистачає! Я так не можу", — каже він.

Наразі "Отаману" доводиться активно спілкуватися з військовозобов'язаними, перевіряти документи та вручати повістки для уточнення даних або проходження медичної комісії.

Найскладнішим для Олександра є те, коли люди не розуміють важливості військового обов'язку і починають сперечатися чи навіть ображати його. Вони також часто запитують, чому він сам не воює.

"Я і за себе, і за них воював, проливав кров, а вони мало того що ховаються, так ще й недовольні: "Морди повід’їдали, ідіть самі воюйте". Та ідіть самі повоюйте, ми своє вже відвоювали! Якщо ти любиш свою родину, своїх дітей, ти маєш іти їх захищати. Якби ж росіяни не звірствували, то ще якось би позиція була зрозуміла. А вони ж приходять і знищують усе. Невже людям не доходить, що вони вже нічого не зможуть зробити, коли сюди дійде ворог?", — підкреслює він.

Олександр впевнений, що ворога потрібно зупиняти якомога далі від власних домівок, тому закликає кожного чоловіка йти на фронт і захищати свою країну.

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