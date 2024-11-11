Затримана перебуває під вартою, і їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала чергову агентку російських спецслужб у Донецькій області - нею виявилась українка, яка підтримувала криваву політику рф.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Жінка передавала окупантам важливу інформацію про локації українських військових та чекала на окупацію Краматорська.

За даними слідства, затриманою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця міліції, яка почала працювати на ворога через свого знайомого, також ексміліціонера. У 2014 році він приєднався до терористів "ДНР", а з початком повномасштабної війни став командиром однієї з розвідувально-штурмових бригад збройних сил рф.

За завданням російських кураторів, агентка передавала «зв’язковому» точні координати укріплених позицій та вогневих точок ЗСУ на Краматорському напрямку. Ворожих інтересів особливо цікавили дані про позиції реактивної артилерії українських військ, а також маршрути руху автотранспорту, що постачав паливо на фронт.

Для збору розвідувальної інформації жінка об’їжджала місцевість на власному автомобілі та приховано фіксувала військові об'єкти.

Контррозвідка СБУ своєчасно виявила зрадницю, визначила її місцезнаходження і затримала. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Затримана перебуває під вартою, і їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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