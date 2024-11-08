В результаті цієї схеми місцевий бюджет зазнав збитків на суму понад 5,3 мільйона гривень.

Посадовців Дніпровської міської ради та підрядників підозрюють у привласненні понад 5,3 млн грн на облаштуванні майданчиків для дітей та спорту.

Подробиці повідомила прес-служба Днапропетровської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, підозру висунуто директору та екс-директору комунального підприємства Дніпровської міської ради, а також чотирьом підприємцям.

Їх звинувачують у заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів, що сталися за попередньою змовою групи осіб (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За версією слідства, посадовці комунального підприємства розробили схему, щоб привласнити частину бюджетних коштів, виділених на благоустрій дитячих і спортивних майданчиків у різних районах Дніпра. Для реалізації цього плану вони залучили чотирьох підрядників.

Посадовці уклали з підприємцями договори на роботи з облаштування гумових покриттів, відновлення бетонних і мощених ділянок майданчиків. У подальшому вони внесли до офіційних документів завідомо неправдиві дані щодо вартості матеріалів і обсягу виконаних робіт. Завдяки підробленим відомостям, підрядники отримали з бюджету надмірні виплати.

В результаті цієї схеми місцевий бюджет зазнав збитків на суму понад 5,3 мільйона гривень.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних були вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, печатки та документи, які підтверджують незаконні дії. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

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