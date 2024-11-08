Іван Іваниця зазначив, що тим, хто виступає проти мобілізації, варто бути більш відкритими у своїх висловлюваннях і задуматися про наслідки своїх слів.

Український актор, який добровільно став на захист країни на початку повномасштабної агресії росії, різко осудив тих, хто виступає проти мобілізації.

Про це він розповів в інтерв’ю "Обозреватель".

Український актор Іван Іваниця, який здобув популярність завдяки головній ролі в серіалі "Жіночий лікар", висловив свою позицію щодо мобілізації в Україні, зокрема, стосовно тих, хто виступає проти неї.

Іваниця, який з перших днів повномасштабної війни став на захист Батьківщини, зараз служить у Київській області. Він поділився своїм досвідом. Згадав, як ще на початку 2022 року був сформуваний підрозділ у Києві, потім дислокувалися під Чорнобилем, згодом вирушили на схід, де воювали.

Зараз, перебуваючи на службі, Іван не може зрозуміти тих, хто виступає проти мобілізації та відмовляється від свого обов'язку перед країною.

"Я дивуюся людям, які заявляють, що вони проти мобілізації. Знаєте, чудово, що ми живемо у світі вільних людей. Але, на жаль, досить багато, хто з нас не користується тим, що вільний, й у своїй свідомості залишаються в кріпосному світогляді. Мовляв, я людина маленька, нічого не вирішую. Кожен із нас як вільна людина має право на свою точку зору", – висловився військовий.

Іван Іваниця також зазначив, що тим, хто виступає проти мобілізації, варто бути більш відкритими у своїх висловлюваннях і задуматися про наслідки своїх слів.

"І слід говорити повними фразами. Якщо людина каже, що проти мобілізації, то нехай говорить цю фразу повністю: "Я проти мобілізації, я за те, щоб дикі звірі зайшли в наші міста й Буча повторилася"", – підкреслив актор.

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