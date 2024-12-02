У Києві СБУ затримала чоловіка, який під виглядом учасника «пошукової групи» обіцяв родинам українських військовополонених допомогу в їхньому звільненні за величезні суми грошей.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, уточнивши, що зловмисник вимагав від родичів полонених від 8 до 10 тисяч доларів США за так звану допомогу.

Шахрай використовував емоційний стан людей, що переживали за своїх близьких, і вдавався до маніпуляцій, переконуючи їх, що має контакти серед високопосадовців рф, які нібито вирішують питання щодо повернення військовополонених додому. Він вимагав переказувати кошти на свої банківські картки, після чого зникав, не виходячи на зв’язок.

Як стало відомо, шахрай також поширював у соцмережах фальшиві повідомлення про збір коштів на автомобілі для українських захисників, таким чином вводячи людей в оману.

Після того як СБУ провела обшуки, були вилучені банківські картки, на які фігурант отримував гроші. На підставі зібраних доказів, чоловікові повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ наголошує, що питання звільнення військовополонених вирішуються тільки органами державної влади, і закликає всіх, хто став жертвою шахраїв, звертатися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.

Контакти: +38 044 321-11-21, +38 098 321-11-21, Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32, або на електронну адресу united_center@ssu.gov.ua.

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