Крім того, клієнту запропонували додаткову "страховку від шахрайства", що він розцінив як спробу заробити на створених самим банком ризиках.

Один із клієнтів ПриватБанку складений про нову шахрайську схему, з якою він зіткнувся при обслуговуванні в банку.

Чоловік розповів це для порталу «Мінфін».

За його словами, процес видачі нової картки у відділенні може створити ризики для безпеки фінансових даних клієнтів, що, на його думку, сприяє шахрайським діям.

Він пояснив, що прийшов до відділення банку для заміни картки через завершення терміну її дії. Однак під час отримання нової картки він помітив, що співробітник банку детально переглянув її, включно з CVV-кодом і терміном дії. Ці дані можуть бути використані для несанкціонованих списань з рахунку, а банк у таких ситуаціях фактично звинувачує клієнтів у неналежному зберіганні картки даних.

"Я здивувався, коли працівник банку, оглянувши мою нову картку, передав її мені просто в руки, хоча вже знав усі її важливі дані", — зазначив клієнт. За його словами, йому навіть показали стос карток без жодного захисту, до яких має доступ будь-який працівник.

Крім того, клієнту запропонували додаткову "страховку від шахрайства", що він розцінив як спробу заробити на створених самим банком ризиках.

"Чудовий маркетинговий хід! Як це узгоджується з правилами платіжних систем? Банк спочатку створив умови для шахрайства, а потім пропонує клієнтам захиститися за окрему плату", — обурився він у своїй скарзі.

Представники ПриватБанку на сторінці порталу вибачилися перед клієнтом та пообіцяли відзначити його звернення. Водночас, у банку часто пояснюють, що шахраї можуть отримати доступ до реквізитів картки безкоштовними способами, необов'язково через помилки самого клієнта. Також дивним чином не спрацьовують ліміти на оплату в інтернеті, які вдається обходити шахраям.

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