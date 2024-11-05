Кроме того, клиенту предложили дополнительную "страховку от мошенничества", которую он расценил как попытку заработать на созданных самим банком рисках.

Один из клиентов ПриватБанка составлен о новой мошеннической схеме, с которой он столкнулся при обслуживании в банке.

Муж рассказал это для портала «Минфин».

По его словам, процесс выдачи новой карты в отделении может создать риски для безопасности финансовых данных клиентов, что, по его мнению, способствует мошенническим действиям.

Он пояснил, что пришел в отделение банка для замены карты из-за истечения срока ее действия. Однако при получении новой карты он заметил, что сотрудник банка подробно просмотрел ее, включая CVV-код и срок действия. Эти данные могут быть использованы для несанкционированных списаний со счетов, а банк в таких ситуациях фактически обвиняет клиентов в ненадлежащем хранении карты данных.

"Я удивился, когда работник банка, осмотрев мою новую карточку, передал ее мне прямо в руки, хотя уже знал все ее важные данные", - отметил клиент. По его словам, ему даже показали стопку карт без защиты, к которой имеет доступ любой работник.

Кроме того, клиенту предложили дополнительную "страховку от мошенничества", которую он расценил как попытку заработать на созданных самим банком рисках.

"Великолепный маркетинговый ход! Как это согласуется с правилами платежных систем? Банк сначала создал условия для мошенничества, а затем предлагает клиентам защититься за отдельную плату", - возмутился он в своей жалобе.

Представители ПриватБанка на странице портала принесли извинения клиенту и пообещали отметить его обращение. В то же время, в банке часто объясняют, что мошенники могут получить доступ к реквизитам карты бесплатными способами, необязательно из-за ошибок самого клиента. Также удивительным образом не срабатывают лимиты на оплату в интернете, которые удается обходить мошенникам.

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