Клієнт "ПриватБанк" висловив невдоволення роботою банку, адже він, його вагітна дружина та двоє дітей залишилися без коштів.

"ПриватБанк" заблокував рахунок військовослужбовця, після того як з його карти були списані кошти невідомими особами з Британії.

Чоловік висловив своє обурення на порталі "Мінфін", зазначивши, що "ПриватБанк" вимагає від клієнтів наявності великої кількості документів та проходження ідентифікації. Натомість, на списання коштів від незнайомців, ці суворі правила і паперова бюрократія не поширюються.

Клієнт "ПриватБанку" розповів, що виявив несанкціоноване списання 29,99€ з його рахунку, що відбулося в Англії. Спробувавши зв'язатися з "гарячою лінією", він не зміг отримати допомогу через завантаженість операторів "ПриватБанку". Коли нарешті з ним поговорили, заблокували його рахунок.

"Я військовослужбовець. Перевіряючи одного разу баланс на картці, виявив несанкціоновану оплату на суму в 29.99€ десь в Англії… Ні гаряча лінія, ні служба підтримки не змогли порозмовляти зі мною, посилаючись на дефіцит операторів… А коли порозмовляли — заблокували акаунт, картки", — зазначив він.

Клієнт "ПриватБанк" висловив невдоволення роботою банку, адже він, його вагітна дружина та двоє дітей залишилися без коштів. Він підкреслив, що військові ведуть боротьбу з зовнішнім ворогом, а також з проблемами всередині країни.

Йому незрозуміло, чому він, будучи клієнтом "ПриватБанку" та сплачуючи комісії, змушений надавати особисті дані для проведення транзакцій, тоді як шахраї можуть діяти безперешкодно.

"Не можу ніяк зрозуміти, як я, будучи клієнтом банку, сплачуючи його комісії, будучи власником коштів — маю надати або пін (щоб зняти), або ж пароль чи Face ID, щоб щось оплатити, а комусь на іншому континенті не потрібно нічого…" — обурився він у своїй скарзі.

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