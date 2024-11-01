Клиент "ПриватБанк" выразил недовольство работой банка, ведь он, его беременная жена и двое детей остались без средств.

"ПриватБанк" заблокировал счет военнослужащего после того, как с его карты были списаны средства неизвестными лицами из Британии.

Муж выразил свое возмущение на портале " Минфин ", отметив, что "ПриватБанк" требует от клиентов наличия большого количества документов и прохождения идентификации. На списание средств от незнакомцев эти строгие правила и бумажная бюрократия не распространяются.

Клиент "ПриватБанка" рассказал, что обнаружил несанкционированное списание 29,99 € с его счета в Англии. Попробовав связаться с "горячей линией", он не смог получить помощь из-за загруженности операторов "ПриватБанка". Когда, наконец, с ним поговорили, заблокировали его счет.

"Я военнослужащий. Проверяя однажды баланс на карте, обнаружил несанкционированную оплату на сумму в 29.99€ где-то в Англии… Ни горячая линия, ни служба поддержки не смогли поговорить со мной, ссылаясь на дефицит операторов… А когда поговорили — заблокировали аккаунт, карты" , – отметил он.

Клиент "ПриватБанк" выразил недовольство работой банка, ведь он, его беременная жена и двое детей остались без средств. Он подчеркнул, что военные борются с внешним врагом, а также с проблемами внутри страны.

Ему непонятно, почему он, являясь клиентом "ПриватБанка" и оплачивая комиссии, вынужден предоставлять личные данные для проведения транзакций, тогда как мошенники могут действовать беспрепятственно.

"Не могу никак понять, как я, будучи клиентом банка, платя его комиссии, будучи владельцем средств — должен предоставить либо пин (чтобы снять), либо пароль или Face ID, чтобы что-то оплатить, а кому-то на другом континенте не нужно ничего… - возмутился он в своей жалобе.

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