На своїй сторінці у Facebook Ощадбанк звернув увагу на повідомлення громадян, які не отримали кешбек за покупки товарів.

Українцям почали надходити компенсації за програмою "Національний кешбек" за вересень, але деякі клієнти Ощадбанку скаржаться на відсутність обіцяних коштів.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook. У банку надали рекомендації щодо дій у таких випадках.

На своїй сторінці у Facebook Ощадбанк звернув увагу на повідомлення громадян, які не отримали кешбек за покупки товарів від українських виробників. Одне з запитань звучало: "Чому не зараховують національний кешбек за вересень? Уже скоро листопад".

Головний офіс Ощадбанку пояснив, що нарахування "Національного кешбеку" здійснюється через застосунок "Дія", тому для уточнення термінів виплати слід звернутися до технічної підтримки цього застосунку.

Для отримання кешбеку важливо перевірити виконання всіх необхідних умов:

У мобільному застосунку "Мобільний Ощад" потрібно переконатися, що є активна цифрова картка "Національний кешбек" і що вона підключена до програми.

Також потрібно перевірити налаштування кожної картки, з якої здійснюються покупки в торговельній мережі.

У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" вибрати послугу "Нацкешбек" та впевнитися, що обрана картка для виплати кешбеку. Там можна також переглянути загальну суму накопиченого кешбеку та дати проведених розрахунків.

Якщо в "Дії" відображається сума накопиченого кешбеку за вересень зі статусом "в обробці", потрібно дочекатися зарахування на картку "Національний кешбек". Виплати зазвичай здійснюються до кінця наступного місяця після звітного.

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