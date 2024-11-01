Украинцам начали поступать компенсации по программе "Национальный Кэшбэк" за сентябрь, но некоторые клиенты Ощадбанка жалуются на отсутствие обещанных средств.
Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook. В банке предоставили рекомендации по действиям в таких случаях.
На своей странице в Facebook Ощадбанк обратил внимание на сообщения граждан, не получивших кэшбек за покупки товаров от украинских производителей. Один из вопросов звучал: "Почему не засчитывают национальный кэшбек за сентябрь? Уже скоро ноябрь".
Главный офис Ощадбанка пояснил, что начисление "Национального кэшбека" осуществляется через приложение "Дія", поэтому для уточнения сроков выплаты следует обратиться к технической поддержке этого приложения.
Для получения кэшбека важно проверить выполнение всех необходимых условий:
- В мобильном приложении "Мобильный Ощад" нужно убедиться, что есть активная цифровая карта "Национальный кэшбек" и что она подключена к программе.
- Также необходимо проверить настройки каждой карты, с которой совершаются покупки в торговой сети.
- В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выберите услугу "Нацкешбек" и убедитесь, что выбрана карта для выплаты кэшбека. Там можно просмотреть общую сумму накопленного кэшбека и дать проведенных расчетов.
Если в "Дії" отображается сумма накопленного кэшбека за сентябрь со статусом "в обработке", нужно дождаться зачисления на карту "Национальный кэшбек". Выплаты обычно производятся до конца следующего месяца после отчетного.
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