На своей странице в Facebook Ощадбанк обратил внимание на сообщения граждан, не получивших кэшбек за покупки товаров.

Украинцам начали поступать компенсации по программе "Национальный Кэшбэк" за сентябрь, но некоторые клиенты Ощадбанка жалуются на отсутствие обещанных средств.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook. В банке предоставили рекомендации по действиям в таких случаях.

На своей странице в Facebook Ощадбанк обратил внимание на сообщения граждан, не получивших кэшбек за покупки товаров от украинских производителей. Один из вопросов звучал: "Почему не засчитывают национальный кэшбек за сентябрь? Уже скоро ноябрь".

Главный офис Ощадбанка пояснил, что начисление "Национального кэшбека" осуществляется через приложение "Дія", поэтому для уточнения сроков выплаты следует обратиться к технической поддержке этого приложения.

Для получения кэшбека важно проверить выполнение всех необходимых условий:

В мобильном приложении "Мобильный Ощад" нужно убедиться, что есть активная цифровая карта "Национальный кэшбек" и что она подключена к программе.

Также необходимо проверить настройки каждой карты, с которой совершаются покупки в торговой сети.

В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выберите услугу "Нацкешбек" и убедитесь, что выбрана карта для выплаты кэшбека. Там можно просмотреть общую сумму накопленного кэшбека и дать проведенных расчетов.

Если в "Дії" отображается сумма накопленного кэшбека за сентябрь со статусом "в обработке", нужно дождаться зачисления на карту "Национальный кэшбек". Выплаты обычно производятся до конца следующего месяца после отчетного.

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