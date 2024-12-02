В Киеве СБУ задержала мужчину, который под видом участника «поисковой группы» обещал семьям украинских военнопленных помощь в их увольнении за огромные суммы денег.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, уточнив, что злоумышленник требовал от родственников пленных от 8 до 10 тысяч долларов США за так называемую помощь.

Мошенник использовал эмоциональное состояние людей, переживавших за своих близких, и прибегал к манипуляциям, убеждая их, что имеет контакты среди чиновников России, которые якобы решают вопрос о возвращении военнопленных домой. Он требовал переводить средства на свои банковские карты, после чего исчезал, не выходя на связь.

Как стало известно, мошенник также распространял в соцсетях фальшивые сообщения о сборе средств на автомобили для украинских защитников, таким образом вводя людей в заблуждение.

После того, как СБУ провела обыски, были изъяты банковские карточки, на которые фигурант получал деньги. На основании собранных доказательств мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ отмечает, что вопросы освобождения военнопленных решаются только органами государственной власти, и призывает всех, кто стал жертвой мошенников, обращаться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.

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