Організатори Національного відбору на Євробачення 2025 оприлюднили деталі щодо проведення конкурсу та витрат на його організацію.

Фінал конкурсу відбудеться 8 лютого 2025 року, а одним із ведучих стане популярний телеведучий Тімур Мірошниченко.

Як зазначає Суспільне мовлення, фінал конкурсу відбудеться 8 лютого 2025 року, Нацвідбір цього року має особливу інтригу, адже глядачі за допомогою голосування зможуть обрати склад журі. Саме в день Нацвідбору українці дізнаються, хто представлятиме країну на пісенному конкурсі Євробачення, який у 2025 році проходитиме в швейцарському місті Базель.

Витрати на організацію цього масштабного шоу вже оцінюються в 10 мільйонів 500 тисяч гривень. Це сума, яка необхідна для створення якісного та ефектного шоу. Заявки на участь у Нацвідборі ще приймаються до 10 листопада, і лише 10 учасників потраплять у фінал.

На Нацвідборі 2025 року музичним продюсером буде Тіна Кароль, яка замінить Дмитра Шурова (Pianoбой).

Щодо учасників конкурсу, то спочатку буде сформований лонглист з до 20 виконавців, які пройдуть прослуховування, після чого до 20 грудня буде оголошено фіналістів. У нього увійдуть до 9 музикантів. Крім того, додатковий фіналіст буде визначений через онлайн-голосування, що завершиться 17 січня 2025 року.

Нагадаємо, що перша учасниця, яка оголосила про свою участь у конкурсі, — це співачка Солоха. Вона вже подала дві пісні: одну – мотиваційну для українців, іншу – на тему здоров'я нації.

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