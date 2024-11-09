Ада Миколаївна Роговцева святкувала своє 87-річчя в липні цього року, і вже 20 років вона живе без свого чоловіка.

Особисте життя Ади Миколаївни Роговцевої було сповнене важких випробувань - чоловік помер 20 років тому — через вісім років, у неї сталася ще одна втрата — пішов з життя її син Костя.

Відомо, хто залишився у Ади Роговцевої, коли помер її чоловік, а потім і син. Актриса іноді публікує фото з близькою людиною у своєму Інстаграмі.

Ада Миколаївна Роговцева святкувала своє 87-річчя в липні цього року, і вже 20 років вона живе без свого чоловіка. Її чоловік, актор Костянтин Степанков, пішов з життя у 2004 році, а через 8 років, у 2012 році, помер і їхній син, Костянтин Степанков-молодший.

Втрата найближчих людей була для акторки важким ударом, але навіть у почесному віці вона знаходить сили жити й продовжувати творити на сцені.

Ада Роговцева познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, Костянтином Петровичем Степанковим, ще в студентські роки. Він був викладачем в навчальному закладі, де вона навчалася. Вони прожили разом 46 років, виховавши двох дітей: сина Костянтина та доньку Катерину.

Після смерті чоловіка акторка знайшла підтримку в дітях. Однак більша втрата прийшла через вісім років, коли помер її син Костянтин, який був режисером і театральним постановником. Йому було лише 49 років.

Ця трагедія залишила глибокий слід у душі Ади Миколаївни, але вона зуміла знайти сили жити і продовжувати працювати. Їй допомагала донька Катерина, яка стала справжньою опорою для матері.

Також Ада Роговцева отримала підтримку від своїх трьох онуків, завдяки яким вона продовжує боротися з болем втрат. У цьому році акторка знову почала виходити на театральну сцену, демонструючи свою невтомну відданість мистецтву.

Після початку війни в Україні Ада Миколаївна разом з донькою Катериною активно долучилася до волонтерства. Вона відкрила своє житло для українських військових, надаючи їм можливість відпочити, поїсти та випрати одяг. Це її маленький, але важливий вклад у боротьбу за Україну.

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