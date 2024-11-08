Через атаку росіян на Запоріжжя до восьми зросла кількість загиблих, 42 людей поранені.

Пораненим надається необхідна допомога, відомо, що ща минулу добу окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог наніс 16 авіаційних ударів по області.

194 БпЛА атакували регіон, 6 обстрілів та 168 артилерійських ударів.

Надійшло 149 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Харкові пролунала серія вибухів. Росія завдала ударів по Салтівському та Шевченківському районах міста, повідомили міський голова Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Синєгубов.

У Салтівському районі керована бомба влучила у багатоповерхівку, зруйнований підʼїзд будинку з першого по третій поверх, 25 людей отримали поранення, з них пʼятеро у лікарні.

Ще одне влучання було біля житлової забудови також в центральній частині міста.

Армія РФ здійснила масовану атаку дронами на Одеський район. Пошкоджені приватні житлові будинки, відомо про двох поранених в Одесі та передмісті, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Російська армія вночі атакувала Київ. Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи в місті. Столична військова адміністрація (КМВА) уточнила, що це були звуки роботи протиповітряної оборони.

На Київщині також працювала ППО, повідомляли в Київській ОВА. Повітряні сили ЗСУ інформували про атаку безпілотників та ракети в сторону Києва.

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