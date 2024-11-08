В ніч на 8 листопада окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та області.

За попередніми даними встановлено, що внаслідок ворожої атаки в Одесі загинула людина, ще дев'ять людей отримали поранення.

Як повідомили в Силах оборони півдня України, вночі ворог атакував дронами "Shahed-136" по Одеській області.

Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, є жертви й постраждалі серед мирного населення.

У пресслужбі регіонального главку ДСНС додали, що за попередньою інформацією, через ворожу атаку загинула людина, ще дев'ять людей постраждало.

В приватному секторі пошкоджено житлові будинки, пожежа спалахнула у двох житлових будинках.

"Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам, серед них дитина та вагітна жінка. Також рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях, загасили палаючи автівки одного з підприємств. Пошкоджено будівлю навчального закладу", - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Нагадаємо, через атаку росіян на Запоріжжя до восьми зросла кількість загиблих, 42 людей поранені.

Пораненим надається необхідна допомога, відомо, що ща минулу добу окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.

У Харкові пролунала серія вибухів. Росія завдала ударів по Салтівському та Шевченківському районах міста.

На Київщині працювала ППО, повідомляли в Київській ОВА.

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