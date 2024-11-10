У ЗМІ повідомляють, що ймовірно Росія отримала від Ірану ракетні системи Fath-360 із сотнями балістичних ракет до них.

Журналісти розповіли, що відомо про ці ракети, які Росія могла отримати від Ірану.

Балістичну ракету перше представили ​​на військовому параді в Тегерані в квітні 2022 року.

Ракета довжиною 5,2 метра може нести боєголовку вагою 150 кілограмів - приблизно в три рази більше за бойову частину безпілотників Shahed іранської розробки, які Росія використовує проти України.

Система схожа на цивільний автомобіль, що ускладнює її виявлення з повітря.

Fath-360 мають доволі неточний радіус ураження, а саме близько 30 метрів.

Максимальна швидкість Fath-360 – близьео 5000 кілометрів на годину, тому перехопити її дуже важко.

Проте ракети Fath-360 мають набагато менший радіус дії – 120 кілометрів, тому , ймовірно, вони будуть становити небезпеку лише для районів біля лінії фронту.

Також у ЗМІ є дані щодо того, що Тегеран навчає російських військових використанню іранських ракет.

9 вересня представник Державного департаменту США заявив журналістам, що Вашингтон «дуже стурбований» повідомленнями про передачу Росії ракетних систем Fath-360.

10 вересня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Ірану у відповідь на військову підтримку, яку Тегеран надає РФ, ймовірно із включно можливими поставками балістичних ракет для використання у війні проти України.

Джерело: reuters, radiosvoboda.

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