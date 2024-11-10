Експерт розповів про відновлення масованих ракетних ударів по Україні, скільки ракет імовірно накопичив ворог.

На тлі тривалого "затишшя" у багатьох постає питання - наскільки можливі нові масовані ракетні удари по Україні найближчим часом.

Своєю думкою поділилися військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

У опалювальний сезон 2024-2025 окупанти можуть застосувати нову тактику, яку частково українці вже зараз спостерігають, але на своєму піку вона може стати найсерйознішим випробуванням для української ППО з початку повномасштабної війни.

"Думати про те, що Росія могла відмовитися від енергетичного терору України – безглуздо", - повідомив Коваленко.

Відомо, що з 26 серпня окупанти масово не застосовували ракети територією України.

Але в РФ зберігається стабільне виробництво низки ракет, за вересень та жовтень армія РФ могла накопичити:

Х-101/555 – як мінімум 120 одиниць та до 200 у запасах;

3М-14 “Калібр” – мінімум 60 одиниць та до 350 одиниць у запасах;

ОТРК “Іскандер-М” – одна ракета на добу, щонайменше 100 одиниць у запасах.

9М728 ОТРК "Іскандер-К" - мінімум 30 ракет, до 200 одиниць у запасах.

Х-47М2 "Кинжал" - в середньому 15 ракет.

П-800 "Онікс" - в середньому виробляють одну ракету в 2-3 дні. На місяць готової продукції передається не більше 10-20 одиниць.

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