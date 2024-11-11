З 11 листопада почнеться суттєве похолодання - погода кардинально зміниться в Україні, очікуються температурні гойдалки та сильні снігопади.

Про це свідчать дані радару погоди Ventusky.

З 11 листопада в Україні почнеться хвиля сильних снігопадів, про що свідчать дані погодних радарів Ventusky. За прогнозами синоптиків, перші значні снігопади очікуються вже 15 листопада. Атмосферний фронт, що рухатиметься з південного заходу, принесе сніг на Буковину та Прикарпаття зранку 15 листопада, а до кінця дня снігопади охоплять західні, північні та центральні регіони України.

Температура повітря в п'ятницю варіюватиметься від 0 до +2 градусів, у Карпатах температура опуститься до -4 градусів.

У суботу, 16 листопада, негода охопить східні, південні, центральні та частину північних областей. Місцями снігопади будуть сильними. Денна температура не перевищить +2 градуси, а в ніч з 16 на 17 листопада стовпчики термометрів опустяться до -1...-5 градусів, в Карпатах – до -7 градусів морозу.

17 листопада снігопади збережуться лише на Донеччині, і до кінця дня сніговий фронт покине територію України. Вдень температура буде коливатися від -1 до +4 градусів, а до вечора в західних областях очікується потепління до +8 градусів.

На сході України (Харківська, Донецька, Луганська області) листопад уже на третій день приніс суттєве похолодання: температура знизилась з +10-12 до +5-6 градусів і такою залишатиметься протягом наступних двох тижнів. Очікується додаткове зниження температури на 2-3 градуси, а вночі можливі заморозки до -2 градусів. Опадів в цьому регіоні буде мало, але у третій декаді листопада можливі дощі, а на Харківщині – місцями сніг.

На півдні країни листопад почнеться з помірних температур, проте згодом також очікується похолодання.

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