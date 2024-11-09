Атака безпілотника на полігон з військовими у Ростовській області, у мережі з'явились подробиці.

Так, у Ростовській області дрони-камікадзе атакували полігон із російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив моніторинговий канал UAF Geolocate.

Безпілотник вдарив по військовому об'єкту окупантів у ніч проти 3 листопада.

Повідомляється, що внаслідок атаки було зафіксовано руйнування.

На знімках, які є у мережі можна побачити руйнування у наметовому містечку, яке розташоване на території полігону.

За попередніми даними встановлено, що у момент атаки на полігоні були солдати строкової служби рф.

Проте у данний момент, втрати ворожої армії внаслідок атаки - невідомі.

"Невідомий безпілотник успішно атакував полігон із російськими військовими у Ростовській області. Удар стався вночі 3 листопада у наметовому містечку, де спали російські строковики. Втрати невідомі", – повідомили у моніторинговому каналі UAF Geolocate.

Крім того, за інформацією каналу UAF Geolocate, ударні дрони атакували місце дислокації 33-ї ОМСБр (в/ч 22179), який розташований на схід від міста Новочеркаськ в Ростовській області.

Пропагандисти Кремля повідомляють, що місцем дислокації 33-ї окремої мотострілецької бригади є два населені пункти.

Управлінські підрозділи та солдати строкового призову знаходяться у Майкопі Республіки Адигея, а військовослужбовці за контрактом знаходяться у Новочеркаську Ростовської області.

Є інформація, що у Новочеркаську знаходиться навчальна частина та полігон 33-ї окремої мотострілецької бригади.

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