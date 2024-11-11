Наразі в війську значну частину складають мобілізовані, які часто не мають достатньої мотивації, і здебільшого це люди старші за 40 років, часто з хронічними захворюваннями.

Проте, як зазначив полковник Національної гвардії України Артем Ілюхін, навіть такі новобранці з часом "розкриваються" та усвідомлюють, що в бою їх підтримуватимуть побратими, готові надати допомогу при пораненні та витягнути з небезпеки.

Ілюхін пояснив, що військові давно чекали на зміни до закону про мобілізацію, який набрав чинності в травні. Він додав, що демократичні процеси в Україні затягли прийняття цього закону.

"Звичайно, того напливу охочих, як це було в лютому 2022 року, вже не буде. Всі, хто хотів воювати, або уже у війську, або активно допомагають війську, або, на жаль, їх уже немає з нами. І велике питання з якістю мобілізованих. Бо нам, звичайно ж, хотілося б бачити молодих здорових людей 25-35 років, сильних, морально стійких, мотивованих", — зазначив він.

Однак, як додав полковник, більшість мобілізованих наразі — це чоловіки старші 40 років, які часто мають хронічні захворювання і низьку мотивацію. Тим не менш, це громадяни України, і з ними доводиться працювати.

Ілюхін також пояснив, чому мотивація є ключовим фактором у боєздатності. За його словами, навіть найкращий воїн, який має високі навички та досвід, не може досягти успіху без належної мотивації. Мотивований боєць, який розуміє, чому він на фронті, який усвідомлює, що може статися з його родиною та країною, зможе виконати завдання та зберегти своє життя.

Водночас, часто буває, що спочатку людина не має мотивації, але потрапивши до колективу, проходить підготовку й з часом "розкривається". Вона усвідомлює, що поруч з нею є побратими, на яких можна покластися, які допоможуть, нададуть допомогу при пораненні.

"Починають усвідомлювати, що при пораненні накладуть турнікет і витягнуть із пекла. І в нього з’являється мотивація, віра в себе і свою зброю", — підкреслив полковник.

Джерело: Новинарня.

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