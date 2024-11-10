Пропагандисти Кремля зробили інформаційне вкидання про те, що нібито ракетних ударів більше не буде, проте дещо потрібно знати.

Окупанти навряд чи відмовилися від масованого ракетного обстрілу України і продовжують накопичувати ракети.

Про це говорить керівник Центру протидії дезінформації у Telegram Андрій Коваленко.

Коваленко попереджає, що заявам пропагандистів Росії про нібито рішення Кремля більше не здійснювати масованих ракетних обстрілів України не потрібно вірити.

"У цих повідомленнях пропагандистів закладено ультиматум. Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова й сама авіація. Відповідно важливо бути готовими до цього", - попереджає Коваленко.

Військовий експерт Іван Ступак також закликав не вірити публічним заявам російських пропагандистів.

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