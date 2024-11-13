Контррозвідка спрацювала на випередження, і зрадника затримали на прикордонній території.

СБУ затримала на Сумщині агента ФСБ, який намагався коригувати ворожі удари по українських позиціях на прикордонні з РФ.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

В Сумській області Служба безпеки України затримала ще одного агента російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), який намагався зібрати і передати окупантам інформацію про локації українських захисників, що обороняють північний кордон України.

Згідно з матеріалами справи, затриманим виявився 50-річний місцевий мешканець, якого завербувала ФСБ через його давнього знайомого, нині військовослужбовця армії РФ. Агент мав завдання дізнатися координати оборонних укріплень, артилерійських позицій та зенітно-ракетних комплексів, розташованих на прикордонній території.

Отримавши інформацію про ці об'єкти, окупанти планували провести удари по них з повітря, зокрема, за допомогою ракет і дронів-камікадзе типу «Шахед».

Однак СБУ вдалося попередити ворожу активність. Контррозвідка спрацювала на випередження, і зрадника затримали на прикордонній території Шосткинського району. У чоловіка вилучено мобільний телефон, з якого він мав надіслати «звіт» до ФСБ у вигляді голосових повідомлень.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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