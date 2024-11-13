Український актор Дмитро Сова, зірка фільму "Черкаси" та серіалів "Село на мільйон" і "Сувенір з Одеси", а також військовий, поділився своїми думками щодо розваг під час війни.

В інтерв'ю українським ЗМІ він розповів, як за два роки повномасштабного вторгнення змінився Київ та як він сприймає атмосферу в столиці порівняно з прифронтовими містами.

Дмитро Сова зізнався, що йому важко повертатися до Києва зі служби та спостерігати, як сильно змінилася атмосфера в місті, особливо в порівнянні з місцями на лінії фронту. Водночас він розуміє, що, попри всі труднощі та трагедії війни, важливо, щоб у столиці функціонували ресторани та торгові центри, оскільки це сприяє розвитку економіки.

Однак актор вважає, що останнім часом розваг стало занадто багато. Він підкреслює, що відпочивати необхідно, але варто пам'ятати про важливість підтримки захисників України.

"Враження непрості, коли ти тут довго не буваєш. Приїжджаєш і бачиш, що люди спокійно сидять у кав’ярнях, працюють усі заклади – часом це так дивно. Але минає кілька днів – трохи звикаєш, розумієш, що все одно треба, щоб життя продовжувалося, економіка працювала. Але мені здається, що цього всього забагато. Треба якось скромніше, бо вечірки часом нагадують банкет у чуму. Не можна так. Збір у Facebook на машину часом закривається чотири місяці, а я бачу, які кошти люди тут витрачають просто так. Не забувайте: поки ви тут гуляєте, там хтось помирає", – наголосив військовий.

Актор поділився спогадами про Київ у перші дні великої війни. Він пригадав, як тоді панували страх і непевність, а люди не знали, куди йти, що робити і що їх чекає. Вулиці міста були майже порожніми, адже багато киян залишили столицю, а сирени лунали безперервно, створюючи атмосферу тривоги.

"А зараз що? Окупанти відійшли, багато чого не згадується. Але не можна про це забувати. Ми маємо бути гідними тих, хто поклав своє життя за наше сьогодення", – наголосив Дмитро Сова.

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